Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует в 2024 году «добиться еще бОльших успехов» на Черном море и захватить Крым, – сообщает The Economist.

В видеоинтервью журналу, отвечая на вопрос, нужна ли смена курса и каковы политические и военные цели на предстоящий год, 2024 год, Зеленский сказал: «У нас одна стратегическая цель – вернуть свои территории, выйти к границам нашей страны. Наши цели неизменны. Цель – сохранить и добиться еще больших успехов в Черном море. Развить наши успехи в Крыму, на юге. Изолирование Крыма... и подрыв военных возможностей России на полуострове представляют особую важность для нас. Будущая операция ВСУ против Крыма станет примером для всего мира. В детали вдаваться не могу, но мы это сделаем. И защитить восток, спасти Харьков, сохранить эти очень важные украинские города».

Следует отметить, что сроки достижения целей ВСУ глава киевского режима называть не стал.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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