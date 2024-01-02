российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 января 2024, 11:02 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Над всей Украиной воздушная тревога

Фото: Минобороны РФ

Министерство цифровой трансформации Украины во вторник 2 января, сообщило об объявлении воздушной тревоги на всей территории Украины. ТГ-каналы сообщают о взрывах в Харьковской области, – передают СМИ.

Ресурс Ураина.ру, в частности пишет: «Очередная партия крылатых ракет пересекла границу Украины. Прогнозируется угроза объектам ВСУ в Сумской, Полтавской, Киевской, Черкасской и Черниговской областях. Украинские ТГ-каналы сообщают о ракете в направлении Кропивницкого».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Конфликт на Украине, Политика, Россия,