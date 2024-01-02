Дефицит украинского госбюджета в декабре 2023 году поставил антирекорд

Министерство финансов Украины со ссылкой на оперативные данные Госказначейства во вторник, 2 января, заявило, что дефицит государственного бюджета в декабре 2023 года составил рекордные 285 млрд. гривен по сравнению со 145,1 млрд. гривен в ноябре и 98,4 млрд гривен в октябре, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, распространенном украинским мифином говорится: «По общему фонду дефицит государственного бюджета в декабре 2023 года подскочил до 274,4 млрд. грн. со 162,5 млрд. грн. в ноябре и 87,7 млрд. грн. в октябре. Кассовые расходы госбюджета в декабре также стали рекордными и превысили 548,2 млрд. грн. по сравнению с 337,9 млрд. грн. в ноябре и 292,1 млрд. грн. в октябре. По общему фонду расходы выросли до 397,7 млрд. грн. с 286,3 млрд грн в ноябре и 228,1 млрд. грн. в октябре».

«В декабре 2023 года поступления в общий фонд госбюджета незначительно подросли – до 127,1 млрд. грн. с 121,7 млрд. грн. в ноябре, что, однако, меньше 139,4 млрд. грн. в октябре, при этом грантовая международная помощь США составила 20,5 млрд. грн., тогда как в ноябре она отсутствовала, а в октябре составила 42 млрд. грн. В целом за 2023 год доходы госбюджета составили 2,67 трлн грн, в том числе общего фонда – 1,66 трлн. грн., из которых 425,4 млрд. грн. – грантовая международная помощь (США – 400,5 млрд. грн.)», – сообщили в украинском минфине и добавили: «За 2023 госбюджет был исполнен с дефицитом 1,33 трлн грн, в том числе общий фонд – 1,36 трлн. грн. против запланированного росписью общего фонда дефицита 1,83 трлн. грн».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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