СБУ демонтировала веб-камеры, транслировавшие работу украинского ПВО во время российской воздушной атаки

Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник, 2 января, заявила, что выявила адреса и демонтировала веб-камеры в Киеве, «взломанные российскими спецслужбами», которые транслировали работу ПВО, а также и места критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки Россиии, – передают украинские СМИ.

В сообщении, опубликованном Telegram-каналом СБУ, говорится: «Речь идет о двух роботизированных онлайн-камерах внешнего наблюдения, которые были взломаны российскими спецслужбами, чтобы шпионить за Силами обороны в столице. Одно из устройств было установлено на балконе многоквартирного дома и использовалось местным ОСМД для мониторинга придомовой территории. В результате хакерского излома агрессор получил удаленный доступ к управлению этой веб-камерой. Проникнув к ее настройкам, спецслужбы РФ меняли угол обзора и подключили ее к стриминговой платформе в YouTube».

«По всем разоблаченным фактам продолжаются комплексные меры по нейтрализации новых попыток вести разведывательно-подрывную деятельность через онлайн-камеры. Всего с начала полномасштабного (СВО,– прим.ред.) киберспециалисты заблокировали работу около 10 тыс. IP-камер, которые враг мог использовать для корректировки ракетных обстрелов по Украине», – сообщает СБУ.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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