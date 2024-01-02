В Киевской области установили блокпосты для выявления «уклонистов»

Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ОТЦК) во вторник, 2 января, заявил, что комендатуре и полиции Киевской области поставили задачу на блокпостах искать лиц, нарушающих законодательство о мобилизации,– сообщает «Украинская правда».

В ответ на соотвектствующий запрос «УП» в ОТЦК сказали: «С целью содействия военному командованию во введении и осуществлении мер правового режима военного положения, согласно пунктам 5.4.2. протокола заседания оперативного штаба совета обороны Киевской области от 18 декабря №229, Главному управлению Национальной полиции в Киевской области, Управлению патрульной полиции в Киевской области ГПП, Комендатуре Киевской области поставлена ​​задача: «во взаимодействии разработать и внедрить дополнительные мероприятия на блокпостах, размещенных на международных автомобильных дорогах в пределах Киевской области, с целью выявления лиц, совершивших нарушение законодательства об обороне, мобилизационную подготовку и мобилизацию или нарушили правила военного учета».

«В Киевской области с 26 декабря 2023 по 06 января 2024 проводятся мероприятия, которые предусмотрены частью первой статьи 8 Закона Украины «О правовом режиме военного положения», а именно мероприятия по выявлению разведывательно-диверсионных групп. Однако из ответа непонятно, предприняты ли меры по поиску нарушителей законодательства о мобилизации на блокпостах только на период с 26 декабря по 06 января», – пишет «Украинская правда».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube