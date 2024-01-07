Дания перенесла сроки поставки истребителей F-16 Украине

Министерство обороны Дании перенесло сроки передачи самолетов F-16 Украине. В Копенгагене полагают, что условия для поставки американских истребителей Киеву пока не выполнены.

В августе 2023 года Дания пообещала передать ВСУ 19 самолетов F-16. В Копенгаген тогда приезжал Владимир Зеленский и встречался с премьер-министром Дании Метте Фредриксен. Она заверяла, что зимой Украина сможет получить шесть самолетов. Кроме Дании F-16 пообещали передать Нидерланды и Бельгия.

Теперь же, по данным издания Berlingske, Минобороны королевства перенесло сроки поставки по крайней мере до второго квартала. «Мы всегда говорили, что поставка самолетов зависит от ряда условий. При нынешнем положении вещей речь может идти о втором квартале», – заявили в военном ведомстве.

В частности, украинские пилоты должны пройти программу обучения для управления F-16, а на Украине необходимо создать логистику и инфраструктуру для обслуживания истребителей. В Минобороны Дании не уточнили, какие именно условия не были выполнены Киевом. В настоящий момент в центре подготовки в Дании находятся шесть украинских пилотов.

Копенгаген, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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