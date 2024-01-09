российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 января 2024, 18:29 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Зеленский обсудил со Ставкой потребность в снарядах и дронах

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 января, заявил, что обсудил на Ставке обеспечение своих вооруженных формирований снарядами и дронами, а так же помощь партнеров, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале глава киевского режима написал: «Вместе с Генштабом, Минобороны, Минстратегии и Минцифры во всех деталях разобрали тему обеспечения фронта мирами и дронами. Обсудили фактические расходы, ежедневная потребность, распределение между подразделениями. Систематизировали текущие и майские контракты, помощь партнеров, собственные разработки, открытию новых линий».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Конфликт на Украине, Политика,