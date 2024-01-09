Зеленский обсудил со Ставкой потребность в снарядах и дронах

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 января, заявил, что обсудил на Ставке обеспечение своих вооруженных формирований снарядами и дронами, а так же помощь партнеров, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале глава киевского режима написал: «Вместе с Генштабом, Минобороны, Минстратегии и Минцифры во всех деталях разобрали тему обеспечения фронта мирами и дронами. Обсудили фактические расходы, ежедневная потребность, распределение между подразделениями. Систематизировали текущие и майские контракты, помощь партнеров, собственные разработки, открытию новых линий».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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