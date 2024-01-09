Комиссия, созданная для расследования причин аварии в киевском метро, не работает

Депутат Киевсовета Лилия Пашинная во вторник, 9 января, заявила, что созданная 14 декабря прошлого года комиссия для расследования причин аварии в киевском метрополитене, не работает, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Пашинная сказала: «Создание комиссии было утверждено на голосовании в Киевсовете еще 14 декабря. Мэр Виталий Кличко подписал это решение после Рождества (по новому украинскому стилю – 25 декабря, – прим.ред.). Комиссию возглавил представитель партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Комиссия создана, но до сих пор не работает, у них не состоялось еще ни одно заседание. Эксперты не получили доступ ни к одному документу, я не понимаю, что происходит! Возможно, у комиссии просто отсутствует желание работать».

Напомним, что 8 декабря в метро Киева затопило сразу шесть станций на синей ветке («Теремки» – «Демеевская»). Сегодня украинское издание «Телеграф» сообщило, что на станции метро «Академгородок», расположенной на красной ветке протек потолок.

«Течет, как минимум, в трех местах. В настоящий момент влага уже успела испортить внутреннюю отделку станции. Рабочие подложили тряпки и подставили пластиковые бутылки», – пишет «Телеграф».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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