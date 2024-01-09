Кулеба рекомендовал НАТО мобилизовать все имеющиеся силы для укрепления ПВО Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО следует мобилизовать все имеющиеся силы для укрепления ПВО Украины уже сейчас, чтобы «российская ракета случайно не залетела в воздушное пространство НАТО», – сообщает во вторник, 9 января, американское издание Politico.

В интервью изданию, говоря о своих ожиданиях от чрезвычайного заседания Совета Украина – НАТО, Кулеба сказал: «Прежде всего, мы ожидаем от встречи ускорения принятия важных решений относительно дальнейшего укрепления возможностей противовоздушной обороны Украины. Как относительно современных систем, так и их боеприпасов».

«Поскольку недавние воздушные атаки России были направлены на истощение оборонных ресурсов Украины, присылать запасы нужно регулярно Обеспечение регулярных поставок ракет для систем Patriots, IRIS-T, NASAMS и других является приоритетом, который должен быть выполнен сегодня, не завтра, а сейчас. Чем успешнее ПВО Украины, тем меньше вероятность того, что российская ракета или беспилотник случайно залетят в пограничное воздушное пространство НАТО. В целом, нашим союзникам есть смысл мобилизовать все имеющиеся силы для укрепления ПВО Украины уже сейчас», – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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