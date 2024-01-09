У Зеленского настаивают на скорейшем принятии закона о мобилизации

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк во вторник, 9 января, заявил, что Верховная рада должна «максимально быстро» принять изменения в законопроект о мобилизации, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Подоляк сказал: «Парламент должен эти изменения в закон о мобилизации принять максимально быстро, обговорив предварительно, после этого проголосовать в первом чтении, потом дополнительные изменения, и уже во втором чтении. Раде необходимо выходить на конкретные решения, которые следует принимать неотложно. Выйдет не идеальный, но оптимальный закон».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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