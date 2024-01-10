Зеленский в Вильнюсе пугал Европу Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с литовским коллегой Гитанасом Науседой в среду, 10 января заявил, что Россия собирается напасть на Прибалтику, Польшу, Финляндию и Узбекистан, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Мне кажется, что надо обратить внимание на риторику президента России. Он не собирается останавливаться. Он хочет нас полностью оккупировать. Иногда неуверенность партнеров в виде финансовой и военной помощи Украине только добавляет храбрости и сил России. Поэтому затягивать с этим точно не нужно. Российский президент пока не разрушит Украину – он не успокоится. После Украины вы знаете, у кого следующие риски: Литва, Латвия, Эстония, Молдова могут стать следующими, если Украина не выдержит. Недавно он начал говорить о Финляндии и Узбекистане. Путин не кончит это, пока мы все вместе не закончим его».

В свою очередь Науседа сказал, что «в январе Украина получит боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале бронетранспортеры М577. Также до конца 2024 года литовские специалисты будут обучать украинских военных, подготовку пройдут около трех тысяч солдат ВСУ».

«Также Литва утвердила пакет долгосрочной помощи Украине в размере 200 млн евро. Мы передадим Украине приобретенные в 2023 году транспортные средства, включая машины скорой помощи, грузовики, пикапы, различные прицепы и погрузчики, беспилотные летательные аппараты, антидроны, боеприпасы и магазины, системы дистанционного подрыва, комплекты теплой одежды и различное зимнее оборудование», – добавил президент Литвы.

Вильнюс, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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