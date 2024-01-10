Киевские власти внесли американскую сеть ресторанов быстрого питания в список «спонсоров войны»

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины в среду, 10 января, заявило, что американская сеть ресторанов быстрого питания Subway внесена в список «спонсоров войны», – сообщают украинские СМИ.

В сообщении пресс-службы НАПК, размещенном в официальном Telegram-канале, говорится: «Всемирно известная франшиза ресторанов быстрого питания Subway позиционирует себя как здоровую альтернативу традиционному фаст-фуду. Компания заявляет, что беспокоится о здоровье потребителей, но продолжает работать в россии (орфография сохранена, – прим.ред.), финансируя убийства украинцев. НАПК внесло американскую Subway в перечень международных спонсоров войны».

«Более 500 ресторанов компании продолжают работать на рынке агрессора, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет рф (орфография сохранена, – прим.ред.). Также Subway активно рекламирует свою деятельность через подсанкционные российские социальные сети и доставляет еду через сервисы «Яндекс», которые сотрудничают с государственными и правоохранительными органами страны-агрессора. После начала полномасштабного вторжения, компания не сообщила об одном сокращении своей деятельности в рф (орфография сохранена, – прим.ред.), а попыток осудить войну России против Украины от руководства компании не было», – добавили киевские борцы с коррупцией.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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