Зеленский: Хочется получить хотя бы один шаг навстречу в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 10 января, на пресс-конференции в Литве заявил, что ему хочется получить «хотя бы один конкретный шаг навстречу» по приближению к вступлению в НАТО, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами глава киевского режима сказал: «По обороне, как я уже сказал, должны усиливать ПВО Украины. Я хотел бы получить усиление нашего пакета количеством систем, которые нам так нужны. Все понимают, что это должны быть конкретные системы и конкретные ракеты, которые борются против российской баллистики. Что касается политического решения, то хочется получить конкретный хотя бы один шаг навстречу в НАТО».

Вильнюс, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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