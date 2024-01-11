Зеленский отверг возможность прекращения боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение боевых действий будет выгодно только России.

По словам украинского президента, любое прекращение огня якобы не приведет к политическому диалогу, а принесет пользу только России, так как позволит ей перегруппировать войска в зоне конфликта и увеличить поставки боеприпасов. Такое заявление прозвучало во время визита Зеленского в Эстонию, передает Reuters.

«Пауза не приведет к окончанию войны, не приведет к политическому диалогу с Россией или кем-то еще», – сказал президент Украины. «Мы не будем рисковать… не будет никаких пауз во благо России», – заключил он.

При этом Зеленский выступил с утверждением, что Россия якобы ведет переговоры о закупке ракет у Ирана и что российские войска «получили более миллиона артиллерийских снарядов из Северной Кореи».

Вместе с тем, он отказался комментировать высказывания министра обороны Италии в среду о том, что пришло время дипломатии в конфликте. «У меня никогда не было подобных переговоров с Италией ни на каком уровне, поэтому мне сложно комментировать», – сказал Зеленский.

Таллинн, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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