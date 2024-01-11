Зеленский заявил, что к украинцам призывного возраста за границей у него «есть вопросы»

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 11 января, на совместной пресс-конференции с премьером Эстонии Каей Каллас в Таллине на фоне проблем с мобилизацией заявил, что к тем украинцам призывного возраста, кто остается за границей, у него «есть вопросы», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Если у них (украинцев за рубежом, – прим.ред.) призывной возраст, то они должны помогать Украине и они должны быть на Украине. И я сейчас не говорю о том, кто должен быть на фронте. Если вы на Украине и вы не на фронте, то вы работаете. Если вы за границей и вы призывного мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона, то – есть вопросы».

Таллин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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