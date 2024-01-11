В Киевской области решили продлить работу блокпостов для отлова уклонистов

Комендант Киевской области Руслан Олейник в четверг, 11 января, заявил, что блокпосты для выявления уклонистов будут работать дольше изначально объявленных сроков, – сообщают украинские СМИ.

Олейник, в частности, сказал: «На блокпостах выявили определенное количество уклонистов. Но блокпосты изначально разворачивали не ради их поимки».

Как долго простоят блокпосты, комендант Киевской области не уточнил.

Как ранее сообщали местные СМИ, в ТЦК (территориальные центры комплектования и социальной поддержки, военкоматы) подтвердили, что на новых блокпостах в Киевской области ищут уклонистов. Хотя изначально власти области это отрицали.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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