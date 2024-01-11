Зеленский заявил, что более 70% денег выделенных Белым домом Украине, остались США

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риге в четверг, 11 января, заявил, что более 70%, выделенных Украине Вашингтоном средств остались в США, – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на вопрос о финансовой и военной поддержке Белого дома, глава киевского режима сказал: «Я очень благодарен президенту Байдену, но более 70% остались в США. И это знают люди, которые нам помогали. Оружие не бесплатное и эти деньги получали предприятия США».

На вопрос о его отношении к заявлению одного из кандидатов в президенты США Рона Десантиса, который заявил, что деньги американских налогоплательщиков шли на пенсии украинцам, Зеленский сказал: «Десантис – человек молодой и он, видимо, не понимает, что значит поддерживать пенсионеров во время войны. Когда Десантис будет пенсионером, а мы победим в этой войне, я ему с благодарностью помогу за то, что США помогали нашим пенсионерам».

«Мы много чего покупаем за свои деньги, но, когда нет финансирования… Мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут. У нас более 11 млн. пенсионеров – есть ли еще хоть одна такая страна в Европе?», – добавил украинский президент.

Рига, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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