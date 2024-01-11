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Пятница, 12 января 2024, 02:18 мск

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Кулеба поздравил «мужа» премьер-министра Франции с назначением на новую должность

Кулеба. Фото: МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 11 января, заявил, что «с нетерпением» ждет совместной работы с назначенным на должность министра иностранных дел Франции «мужем» главы французского кабмина Стефаном Сежурне, – сообщают украинские СМИ.

В своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter) глава украинской дипломатии написал: «Поздравляем Стефана Сежурне с назначением во французскую дипломатию. Сежурне за время своей работы в Европейском парламенте много сделал для Украины и защиты свободы. С нетерпением жду совместной работы в духе солидарности для нашей общей победы».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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