Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 11 января, заявил, что «с нетерпением» ждет совместной работы с назначенным на должность министра иностранных дел Франции «мужем» главы французского кабмина Стефаном Сежурне, – сообщают украинские СМИ.

В своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter) глава украинской дипломатии написал: «Поздравляем Стефана Сежурне с назначением во французскую дипломатию. Сежурне за время своей работы в Европейском парламенте много сделал для Украины и защиты свободы. С нетерпением жду совместной работы в духе солидарности для нашей общей победы».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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