Киев и Лондон подписали соглашение в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Киеве в пятницу, 12 января, подписали соглашение в сфере безопасности сроком действия на 10 лет, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, распространенном Офисом президента Украины, говорится, что «премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который приехал сегодня в Киев, подписал с Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности в рамках декларации, согласованной летом Украиной и странами Большой семерки. Великобритания стала первой страной Большой семерки, подписавшей такое соглашение».

Ранее сегодня премьер-министр Великобритании Риши Сунак по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о предоставлении Украине военной помощи в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов.

В ходе своего выступления Сунак сказал: «Великобритания сегодня хочет огласить о самом большом пакете оборонной помощи Украине с начала войны в размере 2,5 млрд фунтов. Это значит, будет больше безопасности, противотанковых средств, ракет, сотни тысяч новых артиллерийских снарядов, а также подготовка для тысяч украинских солдат».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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