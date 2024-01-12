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Пятница, 12 января 2024, 19:00 мск

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Одесские «военкомы» заявили о своем праве отлавливать уклонистов в общественном транспорте

Фото: РИА «Новый День»

Одесский Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в пятницу, 12 января, заявил, что рейды по общественному транспорту с целью мобилизации являются законными, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, опубликованном на странице Одесского областного ТЦК в соцсетях, в частности, говорится: «На территории, на которой действует военное положение, военное командование может устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств и проверку документов у лиц, а в случае необходимости проведения досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины».

«Призываем не создавать искусственный ажиотаж, не искать путей уклониться от выполнения своего конституционного долга, а прийти самостоятельно в ТЦК», – добавили одесские «военкомы».

Одесса, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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