Глава фракции Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в пятницу, 12 января, заявил, что многие мобилизованные украинцы отправляются на фронт без должной подготовки, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Арахамия сказал: «Мы много получаем историй, когда человека мобилизовали. Он обучился, уже вроде как пройден курс, и человек оказывается на передовой, а потом выявляется, что во время обучения одну гранату кинули или постреляли два «рожка» и больше не имеют никаких навыков».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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