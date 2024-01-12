Сунак заявил, что Украина усилит НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, 12 января, заявил, что поддерживает вступление Украины в НАТО, потому что альянс «станет от этого сильнее», – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления британский премьер сказал: «Сегодняшнее соглашение поддерживает ваш исторический выбор по вступлению в НАТО. Я считаю, что законное место Украины в НАТО. Но дело не только в том, какую пользу НАТО принесет Украине, а речь также в том, какую пользу Украина принесет НАТО. Ваше понимание современной войны приходит не из учебника, а с поля боя, ваши Вооруженные Силы – опытные, инновационные и храбрые. Украина принадлежит к НАТО, и НАТО будет сильнее с вами».

«Мы с президентом Зеленским только что подписали новое соглашение о безопасности. Если Россия когда-нибудь снова вторгнется в Украину, Великобритания придет вам на помощь, оказывая скорую и постоянную помощь в сфере безопасности. Мы предоставим современное оборудование на суше, море и небе, будем расширять санкции против российской экономики. Мы будем тесно работать с союзниками над этим. Вам не придется просить, вам не придется доказывать, что вам это нужно. Соединенное Королевство будет с вами от первого до последнего момента», – добавил Сунак.

Между тем, следует отметить, что Соглашение по гарантиям безопасности, подписанное Киевом и Лондоном, положений о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск Соединенного королевства на территории Украины не содержит.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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