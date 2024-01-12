Правительство Украины на строительство и фортификационных сооружений дополнительно выделило 2,5 млрд гривен

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу, 12 января, заявил, что для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений кабинет министров из резервного фонда выделил дополнительно 2,5 млрд. грн. ($ 65 792 500 по курсу), – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Шмыгаль сказал: «Из этих средств 1,4 млрд. грн. пойдет на фортификационное оборудование оборонных рубежей. Еще 1,1 млрд грн – на обустройство полос невзрывных заграждений. Еще 120 млн. грн. из резервного фонда кабмин выделил для Государственной пограничной службы. Это средства также для усиления нашей обороноспособности и инженерно-технического устройства границы».

Как пишут местные СМИ со ссылкой на командование Объединенных сил ВС Украины, «за последние месяцы фортификационное оборудование полос обороны государственной границы Украины только в Северной операционной зоне увеличено на 63%. Фортификационные сооружения на Украине возводятся строятся от Волыни до Харьковской области».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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