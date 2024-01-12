Зеленский ждет помощи от Конгресса США

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в пятницу, 12 января, заявил, что ждет решения Конгресса США о дальнейшей поддержке, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Ждем поддержки, которая имеет значение не только для нас, как государства, но и для каждого государства, чья стабильность зависит от силы международного права. Провел встречу со специальным представителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. Детально обсудили, какие шаги необходимы для нашей стойкости. Благодарю всех в Америке, кто помогает нам беречь свободу».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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