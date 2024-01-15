В Киеве таксисты боятся выезжать на вызов из-за мобилизации

Глава таксомоторной ассоциации Украины Андрей Антонюк заявил, что в Киеве значительно уменьшилось количество таксистов, поэтому вызов такси в столице не в час пик или при воздушных тревогах занимает значительно больше времени из-за мобилизации, даже год чем назад, – сообщает в понедельник украинское издание Страна.ua.

В комментарии изданию Антонюк сказал: «Количество водителей в сфере такси сейчас уменьшилось. Многие из водителей пошли служить, для кого-то это лишь временная подработка, также ухудшается рынок машин и тому подобное. Везде работать в таких условиях трудно, в нашей сфере тоже. Жалоб со стороны таксистов в ассоциацию относительно частых проверок ТЦК (территориальные центры комплектования и социальной поддержки,– прим.ред.) не поступало, однако, получить повестку сегодня может кто угодно, таксисты не исключение».

«Проанализировать рынок на этот счет довольно трудно, ведь он на 99% нелегальный. Такие водители сами по себе где-то ездят, могут работать или в любой момент уйти. Однако повестку сегодня может получить кто угодно, таксисты не исключение. Проверять водителей – это право ТЦК. Нонсенс лишь в том, что в начале полномасштабной войны в Киеве многие люди просились в армию и их не брали, а сегодня уже многие служат. Но такое время: повестку могут вручить, даже если ты просто идешь по улице. Рынок такси и легальность – это две разные вещи. Однако тенденции по водителям, оформленным как предприниматели, отслеживать легче, ведь они есть в реестре. В среднем от общего количества таких водителей до 10% сейчас уже мобилизованы», – отметил глава таксомоторной ассоциации Украины.

Как сообщили «Стране» сами таксисты, многие боятся выезжать в город из-за мобилизационных мероприятий, которые активизировались в последнее время в столице.

«Тоже сидим во всех этих пабликах. Вижу, что там и там блокпосты, тогда я не выезжаю или не беру заказ в тот район. Но вообще если есть информация, что ТЦК активизировались, не еду даже за большие деньги. Лучше я подожду, а потом заработаю», – сказал один из киевских таксистов.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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