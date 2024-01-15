Кулеба призвал поляков объединиться в «альянс» в рамках ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине и Польше нужно уже сейчас задуматься о создании польско-украинского альянса в рамках Европейского союза от Лиссабона до Киева, – сообщает в понедельник, 15 января, издание Uklad Sil.

В интервью польскому изданию Кулеба сказал: «Я думаю, что то, о чем мы должны говорить, о чем мы уже должны начать думать – это украинско-польский альянс в рамках Европейского союза. Потому что мы будем двумя очень сильными игроками. Мы сделаем Польшу сильнее, а Польша сделает нас сильнее. Таким образом Украина и Польша смогут решать двусторонние проблемы на пути в ЕС и предотвратить проблемы вроде блокирования границы или зернового кризиса. Поляки и украинцы должны не допустить превращения таких ситуаций в проблемы и решать их быстро и полюбовно, поскольку мы уже не смогли предотвратить их возникновение».

«Впервые в истории вся Европа, от Лиссабона до Киева, будет жить как одно целое. Украинцы и поляки будут частью этого крупного проекта и будут играть свою роль. Я считаю, что именно к такой стратегической дискуссии и партнерству мы должны стремиться», – добавил глава украинской дипломатии.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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