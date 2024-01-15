Данилов призвал Запад готовиться к «горячей фазе войны»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в понедельник, 15 января, заявил, что Европейский союз, США и другие страны демократического лагеря должны готовиться к «горячей фазе войны», – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Данилов написал: «Это трудный, но необходимый выбор между желанием сохранить уровень комфорта и благосостояния и необходимостью перераспределения ресурсов для сферы безопасности и обороны. Уничтожив фашистскую тиранию, Запад совершил ошибку, не добив своевременно его кровного брата-близнеца, российскую диктатуру. Дальнейшие ошибки будут дорого стоить всем».

«Мир снова возвращается к состоянию необходимости быть готовыми к горячей фазе войны, а это требует современной армии, новейшего вооружения и обученных солдат. Такая перестройка будет сделана вовремя и осознанно или поздно – по принуждению. Ситуация с миллионами снарядов для Украины – это лакмусовая бумага готовности национальных западных экономик к военным вызовам. Результаты теста максимально тревожны. Время иллюзий «вечного мира» истекло 24 февраля 2022 года, дальнейшее пребывание в состоянии самоуспокоения – смертельно опасно», – подчеркнул глава украинской спецслужбы.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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