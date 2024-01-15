Киевские власти сокращают количество ВУЗов

Заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий в понедельник, 15 января, заявил, что из-за резкого снижения числа выпускников школ на Украине принято решение сократить число высших учебных заведений, – сообщают украинские СМИ.

Украинский чиновник от образования, в частности, сказал: «За последние 15 лет количество выпускников в Украине сократилось почти вдвое. В этом году в Украине было около 360 тысяч выпускников школ. В 2008-м, их число достигало 640 тысяч. Дальнейшие прогнозы также неутешительны. Опираясь только на демографию, не учитывающую показатели миграции, связанной с войной, мы видим постоянное уменьшение количества лиц, родившихся на территории Украины 17 лет назад. К 2033 году у нас будет примерно 300 тысяч выпускников. И это цифра, которая предполагает возвращение пока не подконтрольных Украине территорий».

«На Украине на 2008 год было около 350 университетов, и в каждом в среднем по 6700 студентов. В 2021 году общее количество вузов уменьшилось до 300, а число их студентов – до 3400. Данных 2023 года пока нет, но можно понять, что цифра еще меньше. Учитывая эти данные, так или иначе, определенное уменьшение или укрупнение учреждений высшего образования должно происходить, хоть это и чрезвычайно болезненный процесс», – заявил Винницкий.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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