В Киеве назвали главные цели на поле боя

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский в понедельник, 15 января, заявил, что главной целью на поле боя является удержание позиций, – сообщает агентство Reuters

В комментарии агентству Сырский сказал: «Наши цели остаются неизменными: удержать наши позиции, истощить врага, нанеся ему максимальные потери. Россия пытается перехватить инициативу, поскольку вторжение приближается ко второй годовщине. Россияне наступают на нескольких направлениях вдоль восточного фронта с целью получить полный контроль над промышленным регионом Донбасса. … Украинские войска находятся в активной обороне, они держат противника в напряжении, ища возможности для нанесения удара, пытаясь вернуть себе инициативу».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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