Зеленский со Швейцарией начинает подготовку к «глобальному саммиту мира»

Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге в Давосе со швецарской коллегой Виолой Амерд в понедельник, 15 января, заявил, что Украина и Швейцария начинают подготовку к проведению Глобального саммита мира на уровне лидеров государств, чтобы наполнить «необходимой энергией все, что уже удалось достичь», – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Уже с завтрашнего дня начинаем подготовку к проведению в Швейцарии на уровне лидеров глобального саммита мира. Этот саммит должен наполнить необходимой энергией все, что уже удалось достичь. Он должен определить, что завершение войны должно быть исключительно справедливым, а восстановление силы международного права – полным. Швейцария в этом наш партнер. …Китай играет большую роль в мире, поэтому Украина хотела бы, чтобы Китай также был привлечен к формуле, к саммиту, но, не все зависит от желаний Украины».

В свою очередь Виола Амерд заявила: «Швейцария готова принять саммит. Страна уже назначила человека, который будет заниматься этим вопросом. Швейцария всегда будет выступать в поддержку длительного мира. И мы рады, что Швейцария может внести в это вклад».

Давос, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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