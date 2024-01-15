Кулеба рассказал, как поил горилкой дипломатов «высочайшего уровня»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как решал важные для Украины вопросы с помощью борща и горилки, когда был послом в ЕС, – сообщает в понедельник, 15 января, украинский канал Мрія.

В интервью каналу, глава украинской дипломатии сказал: «Идея была такова: варится борщ, это происходило у меня дома, на квартире, где я жил. Называется резиденция посла. Приглашаешь туда нужных тебе людей, бутылка водки, борщ, хлеб, сало – работало безотказно для решения любых вопросов! Это были люди высочайшего уровня. Все же люди являются людьми. А это значит, что все, в принципе, любят поесть и выпить в тех или иных объемах, скажем дипломатически».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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