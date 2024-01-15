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Понедельник, 15 января 2024, 23:55 мск

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Верховная рада Украины осталась без отопления

Депутат Ярослав Железняк Верховной Рады от фракции «Голос» в понедельник, 15 января, сообщил, что в результате коммунальной аварии в Киеве без отопления осталось здание Верховной рады Украины, – передают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Железняк написал: «В ближайшие дни Рада работает без отопления. Там какая-то временная авария с трубой. Поэтому, фраза «отмороженные депутаты» заиграла новыми красками. Одна надежда на безудержную энергию коллег, которая будет нас греть. В ближайшие дни украинский парламент будет работать без отопления».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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