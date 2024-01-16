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Среда, 17 января 2024, 00:07 мск

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Польские автоперевозчики сняли блокаду с украинской границы

Государственная пограничная служба Украины во вторник, 16 января, заявила, что движение грузовиков через пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск» на польско-украинской границе восстановлено, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины, говорится: «По информации от Пограничной стражи Республики Польша, в 20:00 польские перевозчики завершили акцию протеста на границе. Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях производится в обычном режиме».

Следует отметить, что накануне украинская Госпогранслужба сообщала, что румынские фермеры возобновили блокировку двух пунктов пропуска.

«Украинские водители, которые застряли в Румынии, сегодня вышли на акцию протеста на центральную дорогу в городе Сирет, который находится неподалеку от пропускного пункта «Сирет-Порубне», – сообщили в украинском ведомстве.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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