Залужный отчитался перед председателем Военного комитета НАТО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный во вторник, 16 января, по телефону отчитался перед председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Залужный написал: «Проинформировал адмирала Бауэра о ситуации на фронте. В этом контексте обменялись мнениями относительно тактики и стратегии Украины и Альянса в условиях широкомасштабного российского вторжения. Подчеркнул, что в войне такой интенсивности и масштаба, именно технологии играют важную роль. Обсудили перспективу и возможности объединения технологических усилий Украины и НАТО для достижения победы. Договорились подробно обратить внимание на ряд важных вопросов завтра во время заседания в формате видеоконференции».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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