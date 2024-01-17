Зеленский: Я бы встретился с Си, но он в Давос не приехал

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 января, на пресс-конференции в Давосе заявил, что он бы встретился с китайским «коллегой» Си Цзиньпином на полях Давосского форума, но он не приехал, – сообщают украинские СМИ.

На вопрос, почему он не до сих пор не встретился с лидером КНР Си Цзиньпином или китайской делегацией, глава киевского режима сказал: «Потому что лидер Китая не здесь. Его нет. Но их премьер здесь, потому наш премьер встретится с ним. Это все не проблема. Я бы с радостью встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Но, мне важны не диалоги, а решения, которые принимают те или иные лидеры. Я в прошлом году уже имел с ним разговор на тему «формулы мира», и надеюсь, что мы будем продолжать содействовать миру на Украине и в мире».

Давос, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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