Зеленский рассказал о планах Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Международным медиасоветом в Давосе в среду, 17 января, рассказал, «что будет делать Трамп, если президент России Путин после победы на Украине не остановится», – сообщают украинские СМИ.

Комментируя слова баллотирующегося на выборы американского экс-президента Дональда Трампа, Зеленский сказал: «Дональд Трамп сказал, что может приостановить войну. «Я сяду с Путиным и Зеленским за стол», – сказал Трамп … Я не видел этого видео, но я так понимаю, что была какая-то конференция, и он сказал, что, если Путин не остановится, то Трамп передаст большее вооружение Украине. Если же Украина не остановится, то заберет какие-нибудь запасы. …Вопрос состоит в следующем: даже если Трамп нас не поддерживает, представим, что мы не согласимся отдать наши территории, тогда Дональд Трамп прекратит помощь нам и Путин, скажем, оккупирует нас через определенный период».

«Тогда вопрос – что будет делать Трамп после этого, если после Украины Россия оккупирует страну НАТО? То есть, он решил, что, если не замораживать конфликт, если позволить Путину зайти полностью в Украину, тогда он остановится. Но Путин не остановится. Так что будет делать Дональд Трамп в США после этого? Потому что в таком случае это значит, что Европа проиграла и потеряла самую большую и мощную армию в Европе, потому что она потеряла Украину», – заявил глава киевского режима.

Давос, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube