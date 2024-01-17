Кулеба призвал Европу наращивать оборонную промышленность

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках дискуссионной программы на Международном экономическом форуме в Давосе в среду, 17 января, призвал Евросоюз наращивать свою оборонную промышленность, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава украинской дипломатии сказал: «Я понимаю, что это не то, что люди хотят слышать, но если Путин завтра нападет на Европейский Союз, он не сможет защитить себя. Он падет, потому что нынешнее состояние оборонной промышленности в ЕС не позволяет защитить себя должным образом.

«Европа должна наращивать свою оборонную промышленность, потому что проблема, с которой сталкивается Европа, не закончится, когда Украина победит. На ближайшие десятилетия необходимо гарантировать безопасность Европы. И они просто не могут сделать это сейчас», – подчеркнул Кулеба.

Давос, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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