Киев просит НАТО увеличить поставки ракет для систем ПВО

Военный представитель Украины генерал-майор Сергей Салкуцан от имени главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного на первом заседании Совета «Украина-НАТО» в военном формате на уровне начальников обороны в среду, 17 января, попросил увеличить поставки вооружений, в том числе ракет для систем ПВО, – сообщают украинские СМИ.

На официальной странице пресс-службы миссии Украины при НАТО, в частности, говорится: «Военный представитель Украины генерал-майор Сергей Салкуцан от имени главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного обратился к союзникам. Он рассказал о текущей ситуации на поле боя, подчеркнул приоритетные потребности Вооруженных сил Украины, призвал увеличить поставки оружия, в частности, системы противовоздушной обороны и ракет».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube