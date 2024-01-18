Киев и Берлин начали переговоры о возвращении украинских беженцев

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка на полях Всемирного экономического форума в Давосе в четверг, 18 января, заявил, что Берлин и Киев начали переговоры по программам возвращения украинских беженцев, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Качка сказал: «Украинское и немецкое правительства могут помочь человеку вернуться из Германии на Украину. Мы, со своей стороны, можем предложить украинским беженцам инфраструктурные решения, предоставить жилье, рабочие места, а немецкая сторона может направить часть помощи, которую она предоставляет украинским беженцам, на то, чтобы финансово помочь им переселиться. …Сейчас мы на ранней стадии переговоров с нашими партнерами по этим программам».

«Украина хочет вернуть своих беженцев, однако за украинцев в Европе существует конкуренция. Мы знаем, что и для Польши, и для Германии, и для Чехии в частности рынок труда – это центральный элемент для структурных реформ, для роста ВВП. Они не могут расти без привлечения людей. … Украинская история беженцев – самая позитивная история в Европе. Потому что, несмотря на миграционный кризис в ЕС, украинцы не рассматриваются как часть этого кризиса», – добавил украинский замминистра.

Давос, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube