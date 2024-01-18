Зеленский призвал своих дипломатов активизироваться в вопросе реагирования на обход Россией западных санкций

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении, в четверг, 18 января, заявил, что всем дипломатическим представителям страны необходимо активизировать работу с государствами-партнерами, чтобы те активнее реагировали на каждый случай обхода санкций Россией, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Продолжаем нашу работу с партнерами относительно санкций против России – их полного действия. Все наши дипломатические представители должны активизировать свою работу, чтобы и партнеры реагировали активнее на каждый случай обхода санкций Россией. Это не просто абстрактный вопрос. Это о том, как государство-террорист изготавливает оружие, в частности ракеты. Во всех российских ракетах есть десятки критически важных компонентов, произведенных за рубежом, и многие из них – компаниями из свободного мира».

«Сегодня был соответствующий доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко. Четкие факты. Поэтому блокировать пути обхода Россией санкций – это буквально блокировать террор. Я благодарен всем партнерам, которые это понимают, и каждому и каждой в мире, кто помогает нам в соответствующей работе», – подчеркнул Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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