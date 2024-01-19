Буданов заявил о продолжении атак на Крым «с воздуха, моря и с помощью тайных операций»

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил о необходимости атаковать Крым «с воздуха, морскими ударными беспилотники и с помощью тайных спецопераций», – сообщает Financial Times.

В комментарии британскому изданию Буданов сказал: «Наши подразделения неоднократно входили в Крым. Активные действия спецназовцев будут продолжаться. Необходимо продолжать давление на Россию, в частности в Крыму ― атаковать с воздуха, использовать морские ударные беспилотники и осуществлять тайные спецоперации.…Одним из приоритетов соответствующих миссий является разрушение логистики российской армии на временно оккупированном полуострове».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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