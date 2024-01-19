Зеленский ищет посредников для освобождения пленных украинских боевиков с «Азовстали»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем обращении в пятницу, 19 января, заявил, что пытается найти посредников для обмена военнопленными с Россией, «особенно это касается освобождения боевиков, сдавшихся в плен в Мариуполе на завдео «Азовсталь» весной 2022 года, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Мы всегда ищем пути, всегда ищем эффективное посредничество. И это касается всех наших пленных: и воинов, и гражданских, и защитников «Азовстали», и всех других наших украинских военных, защитников. Этот процесс очень сложный и чувствительный. Однако задача для Украины остается неизменной – нужно освободить всех украинцев из российского плена».

Кроме того, Зеленский рассказал о телефонном разговоре с президентом ОАЭ, с которым обсуждал помощь в освобождении украинских пленных. Также он сообщил, что «вручил Героям Украины 30 квартир».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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