Президент Украины Владимир Зеленский назвал опасным то, что экс-президент США Дональд Трамп говорит о намерениях завершить войну на Украине за 24 часа, и позвал его в Киев, – сообщает в пятницу, 19 января, телеканал Channel 4 News.

В интервью британскому телеканалу глава киевского режима сказал: «Дональд Трамп, я приглашаю вас на Украину, в Киев. Если вы можете остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать».

«Идея Трампа быстро закончить войну на Украине вызывает опасения. То есть он говорит, что будет самостоятельно принимать решения. Я даже не говорю о России – без обеих сторон, то есть без нас... Это говорит о том, что если его идея, которую никто не слышал, не будет работать для нас, нашего народа, то он сделает все, чтобы все равно достичь своей идеи. И вот это меня немножечко беспокоит», – добавил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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