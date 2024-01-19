Зеленский рассказал о своей борьбе с «коррупционными ошибками»

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в стране происходят «коррупционные ошибки» и что он борется с ними, – сообщает телеканал Channel 4 News.

В интервью британскому телеканалу глава киевского режима сказал: «Коррупция – это всегда проблема. Для всех городов и стран. Я считаю, что вопрос борьбы с коррупцией на Украине очень чувствителен. Потому что когда ты борешься за свою европейскую жизнь, будущее, за свою независимость, ты не можешь делать таких даже мелких коррупционных проблем. Потому что это чувствительно, все. Знаете, повсюду огонь!»

«Вы не можете совершать никаких коррупционных ошибок даже если они у вас есть. С коррупцией нужно бороться, даже в мелочах. На Украине коррупционные ошибки происходят прямо сейчас, но я борюсь с ними», – заверил журналистов Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube