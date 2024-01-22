Зеленский назвал условие победы над Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с премьером Польши Дональдом Туском со студентами украинских университетов в понедельник, 22 января, заявил, что победить Россию можно будет, когда все страны НАТО «будут полностью стоять на стороне окончания этой войны», – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Украина не в НАТО, потому что есть несколько стран-скептиков. Чего опасается эта группа государств? Они опасаются эскалации со стороны России. Это официальное такое утверждение. Я не могу сейчас сказать, какие это страны, но когда я слышу такое, – это звучит очень обидно».

«Они говорят, что будет эскалация со стороны России. То есть о том, что эта война, которая сейчас идет, она – не их. Я считаю, что это звучит унизительно и предательски по отношению к Украине. И это говорит о том, что для них это не эскалация. А победить Россию можно будет тогда, когда все страны НАТО будут полностью откровенными, открытыми и действительно на стороне окончания войны. И когда они начнут думать о безопасности общества, а не о своей личной политической безопасности», – подчеркнул Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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