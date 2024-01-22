Киевский режим ввел запрет на любое транспортное сообщение с Россией на 50 лет

Правительство Украины на заседании в пятницу, 19 января, одобрило распоряжение, согласно которому предполагается запрет на любое транспортное сообщение с Россией на 50 лет, – сообщают в понедельник, 22 января, украинские СМИ.

В тексте распоряжения правительства киевского режима говорится: «Запрещается прямое воздушное сообщение, в том числе с использованием воздушного пространства Украины, для всех воздушных судов, владельцами или эксплуатантами которых являются российские компании или другие компании с российскими владельцами. Вводится запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в России; запрет въезда на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах российских вагонов или локомотивов; запрет плавания во внутренних водах Украины всех российских судов и других судов, входивших в оккупированные украинские порты».

«Украина не будет признавать документы моряков, выданные Россией на оккупированных территориях, и запретит работать на украинских судах гражданам России», – говорится в новом украинском правительственном документе.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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