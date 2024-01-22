В Киеве опасаются, что мобилизация полицейских ухудшит криминогенную обстановку на Украине

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что мобилизация полицейских на фронт может еще сильнее ухудшить криминогенную ситуацию на Украине, – сообщает в понедельник, 22 января, «РБК-Украина».

В интервью изданию Выговский сказал: «Мы готовы к мобилизации, если будет принято такое решение, но с первого дня войны полицейские уже воюют, выполняют боевые распоряжения. Это и отряд «Лють» (Ярость, – укр. яз.), и объединенные отряды из всех областей. Если мы мобилизуем еще полицейских, у нас возникнет проблема с комплектацией и это может сказаться на криминогенной ситуации».

«В полицию Украины стараются набирать людей в возрасте 18-25 лет, которые еще не подпадают под мобилизацию, чтобы не использовать «мобилизационный ресурс». На данный момент в полиции Украины служат 98 тысяч человек, как и до войны. Некомплект составляет более 20%», – добавил главный украинский полицейский.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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