Украина выставила на аукционы в Голландии более миллиона кубометров древесины

Генеральный директор госкомпании «Леса Украины» Юрий Болоховец заявил, что для поддержания рынка его предприятие выставило на аукционы в Голландии со снижением цены более миллиона кубометров древесины, непроданной на торгах в четвертом квартале 2023 года, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Болоховец написал: «2024 год начинается сложно. Неопределенность с границами плюс праздничный период в странах ЕС снизили спрос на древесину. Многие переработчики взяли паузу. Сейчас спрос на древесину постепенно восстанавливается, однако, в некоторых сегментах рынка ситуация продолжает оставаться сложной. За три месяца потери филиалов «Лесов Украины» от блокады границ превысили 1 млрд. грн. На голландских аукционах нами было выставлено несколько миллионов кубометров по низким ценам. Это абсолютный рекорд по количеству в торговле».

«По прогнозам некоторых экспертов, перспективы рынка древесины в текущем году отрицательные – как для переработчиков, так и продавцов сырья. Но «Леса Украины» готовы и дальше поддерживать рынок. Уменьшение заготовок древесины не планируется», – добавил гендиректор украинского госпредприятия.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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