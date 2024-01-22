СМИ: Через несколько месяцев Украина может остаться без средств к существованию

Украина может остаться без средств к существованию в течение нескольких месяцев, в связи с чем будет вынуждена принимать болезненные экономические меры, если не получит помощи от США или Европы, – сообщает в понедельник, 22 января, The Wall Street Journal .

Со ссылкой на украинских экономистов американское издание пишет: «В 2024 году Украину ожидает дефицит бюджета примерно в $40 млрд, из которых $30 млрд Киев планировал покрыть за счет финансирования со стороны США и ЕС. Однако, ни Вашингтону, ни Брюсселю пакеты помощи согласовать пока не удается. При этом киевским властям остро нужны средства для дальнейшей работы правительства, выплаты зарплат, субсидий и пенсий».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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