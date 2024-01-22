В Офисе Зеленского призвали Европу прекратить помощь украинским беженцам

Советник офиса Зеленского Сергей Лещенко на саммите в Давосе заявил, что Европа должна остановить помощь украинским беженцам и вернуть их обратно в Украину, – сообщают в понедельник, 22 января, украинские СМИ.

Во время своего выступления Лещенко сказал: «Мы теряем целое поколение молодых людей. Сейчас молодые люди вливаются в местные европейские общества. Нахождение граждан за границей способно привести к катастрофической ситуации. Никаких веских причин для их бегства больше нет. Они должны вернуться домой.

Отвечая на вопрос, не опасно ли беженцам возвращаться на Украину в разгар боевых действий, Лещенко сказал: «В стране вполне достаточно безопасных мест. Конечно, очень опасно в городах в пяти километрах от линии фронта, которые могут быть обстреляны из артиллерии, но там живет все меньше людей. При этом, есть же города в 30-40 километрах от линии фронта, до которых российская артиллерия не достает, например, Краматорск».

Давос, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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